70% من وفيات الحرائق في الدولة تقع داخل المنازل

كشفت إحصاءات رسمية أن ما نسبته 70% من الوفيات في حوادث الحرائق التي تنشب داخل الدولة، تقع في المنازل، وأن 56% من الحرائق - بشكل عام - تشتعل داخل المنازل.

ودعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى تركيب «كواشف الدخان» في المنازل والمباني السكنية، للحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق.

وحذّرت الهيئة من ممارسات خطأ تتسبب في وقوع حوادث الحرائق المنزلية، لاسيما خلال فصل الصيف، محددة أربعة مسببات رئيسة تؤدي إلى الحرائق المنزلية وهي: استعمال أجهزة كهربائية رديئة الصنع، والتحميل الزائد على المقابس الكهربائية، وعدم استخدام التوصيلات الكهربائية المطابقة للمواصفات المعتمدة، وعدم عمل الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية من قِبل فنيين مختصين.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد سُجلت في السنوات الماضية حرائق في منازل ومبانٍ سكنية، تسببت في وفاة أشخاص، إضافة إلى العديد من الخسائر المادية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة للحد من الحرائق وأخطارها.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية، فإن «حرائق المنزل» تشكل 56% من الحرائق بشكل عام في الدولة (كانت النسبة 66% خلال عامي 2018 و2019)، كما أن 70% من الوفيات في حوادث الحرائق وقعت داخل المنازل.

ونبهت وزارة الداخلية إلى أن هناك غرفاً عالية الخطورة، وهي أماكن النوم والمطابخ، يُلزم صاحب المنزل فيها بتركيب كواشف دخان، أما بقية مرافق المنزل فتصنف ضمن الأماكن متوسطة الخطورة، مؤكدة أهمية تركيب كواشف الدخان في المنازل والمباني السكنية للحد من حوادث الحرائق.

ونبهت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى أن قيمة مخالفة عدم وجود ترخيص من الدفاع المدني أو شهادة استيفاء اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق تبلغ 10 آلاف درهم، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني في الدولة.

وأطلقت الهيئة منتصف يونيو الجاري، برنامج التوعية المجتمعية السنوي لعام 2024، الذي يتضمن مجموعة شاملة من الحملات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والسلامة من المخاطر، من خلال تبنّيها باقات مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف نشر ثقافة السلامة الوقائية من المخاطر، وتعزيز قدرات الأفراد على التعامل مع حالات الطوارئ والحد من الحوادث.

وحددت الهيئة خمسة إجراءات وقائية من الأخطار داخل المطبخ وهي: التأكد من إغلاق الأجهزة الكهربائية، والصيانة الدورية للموقد وتمديدات الغاز، وعدم ترك أواني الطبخ أثناء الطهي دون مراقبة، ووضع الأدوات الحادة بعيداً عن متناول الأطفال، والتأكد من وضع أسطوانة الغاز خارج المطبخ في منطقة جيدة التهوية.

وأكدت أيضاً ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من حوادث مراوح شفط الهواء، من خلال التأكد من إغلاقها قبل النوم، وعدم تركها تعمل لمدة طويلة، والحرص على تنظيف المروحة وإزالة الدهون المتراكمة عليها باستمرار، واختيار أنواع ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات.

ونبهت إلى أنه في حال تسرب الغاز، يتوجب إغلاق صمام الأمان للغاز، وقطع إمداده، وتهوية المكان من رائحة الغاز، وعدم إضاءة الأنوار.

وأكدت أهمية تركيب جهاز كاشف الدخان، للتنبيه إلى وجود حريق في المبنى، والمساعدة في سرعة مكافحة النيران، فضلاً عن سهولة اكتشاف مكان نشوبها.

ونبهت الهيئة إلى خطر حوادث حرائق أجهزة التكييف، داعية إلى التأكد من تركيب الأجهزة عن طريق فني كهربائي مختص، وإجراء الصيانة الدورية لها، وتجنّب استخدام الأسلاك و«الكوابل» غير المناسبة، أو عمل وصلات في الأسلاك الكهربائية بشكل غير صحيح بحسب المواصفات الخاصة بذلك، وتجنب توصيل الكهرباء بشكل عشوائي.

كما نبّهت إلى خطر استخدام المباخر بشكل خطأ، إذ تُسبب حوادث حريق داخل المنزل، داعية إلى اتباع التعليمات الوقائية عند استخدامها، ومنها عدم تركها داخل خزانة الملابس، ووضعها بعيداً عن متناول الأطفال، واستخدامها من قِبل أشخاص بالغين فقط، ووضع المبخرة بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال، وعدم استخدام المباخر في المركبة.

. 56% من الحرائق بشكل عام في الدولة تشتعل داخل المنازل.

. 10 آلاف درهم قيمة مخالفة عدم وجود ترخيص من الدفاع المدني أو شهادة استيفاء اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق.