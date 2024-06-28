«شرطة أبوظبي» تدعو السائقين للاستفادة من مبادرة «بادر واستفد»

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من مبادرة «بادر واستفد» التي توفر تسهيلات وخصومات متعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية، ضمن أولويتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، واستباقية وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن خيارين، الأول هو خصم بنسبة 35% على المخالفة في حال دفعها خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها، باستثناء المخالفات الخطرة، والثاني خصم بنسبة 25%عند الدفع بين 60 يوماً وسنة من تحرير المخالفة.

كما يمكن الاستفادة من تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة لمدة 12 شهراً، شريطة أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأوضحت أن مبادرة «بادر واستفد» تهدف إلى التسهيل على السائقين، وتحفيز ملاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتقسيطها على مدار سنة، وتعزيز وعي الجمهور بمزايا السداد المبكر للمخالفات، حيث تقدم امتيازات وتسهيلات عدة، منها تجنب زيادة قيمة الغرامات المرورية، وتجنّب تراكم المخالفات.