شرطة دبي تفاجئ طالباً بين زملائه في المدرسة

فاجأ مركز شرطة القصيص، طالباً في مدرسة عمر بن الخطاب، بتكريم خاص وسط زملائه تقديراً لأمانته وحرصه على إعادة محفظة بها مبلغ مالي إلى صاحبها بعد عثوره عليها في منطقة المحيصة الرابعة.

وكرم نائب مدير مركز شرطة القصيص العقيد جمال إبراهيم علي الطالب أحمد صالح علي محمد، مشيراً إلى أن التكريم يأتي ضمن مبادرة "نصلكم لنشكركم" الهادفة إلى تكريم المتعاونين والشركاء الخارجيين، في أماكنهم بين زملائهم، منوهاً بأمانة الطالب وحسن تصرفه وحرصه على التواصل مع مركز الشرطة لإعادة المحفظة والمال لصاحبة، داعياً أفراد المجتمع إلى اتخاذه قدوة ومثالاً للصدق والأمانة.

بدورها، عبرت والدة الطالب عن سعادتها بتكريم شرطة دبي لابنها وحرصها على القيام بذلك في مدرسته وأمام زملائه، مشيرةً إلى أنه قام بواجبه في تسليم المحفظة إلى مركز شرطة القصيص بعد عثوره عليها حتى يستعيدها مالكها، فيما أعرب الطالب عن تقديره للقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة القصيص، على التكريم، مؤكداً أنه بمثابة وسام وفخر له بين زملائه