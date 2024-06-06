هل إقامة المطلقة في بيت أهلها يسقط حقها في بدل المسكن؟

استشارة قانونية



سؤال

ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

حكمت المحكمة لطليقتي بحضانة الأبناء وهي تقيم بهم في بيت أهلها ولا تدفع ايجار ومع ذلك تطالبني ببدل مسكن الحضانة .. فكيف أدفع لها بدل مسكن وهي لا تدفع ايجار؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

بدل مسكن الحضانة لا يسقط إلا في حالتين الأولى أن تكون الحاضنة مالكة لمسكن تقطن فيه وليس مجرد أنها تملكه، فلو كانت تؤجره أو تستثمره فلا يسقط بدل مسكن الحضانة عن الاب، والحالة الثانية أن يكون مخصص لها مسكن من الدولة او من

جهة عملها أو من زوج آخر، أما اقامتها في بيت أهلها لا يسقط بدل المسكن عنك باعتبار أن اقامتها تلك وإن طالت فهي على سبيل الاستضافة وفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء في الدولة.

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