صديقي يرفض دفع مخالفات سيارة استأجرها بإسمي؟

استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئ يقول فيه:

قام صديقي باستئجار سيارة من أحد مكاتب تأجير السيارات، وطلب أن يكون عقد التأجير بإسمي، وقد وافقت على ذلك نظرا لعلمي بظروفه، وبالفعل حصل على المركبة وكان يدفع قيمة إيجارها للمكتب، لكني فوجئت بعد مرور أكثر من عام، باتصال من صاحب المكتب، يخبرني أن صديقي يتأخر في دفع الأجرة، وعليه مخالفات مترتبة، وبما أن العقد بإسمي، فإني مطالب بدفع هذه المبالغ

كيف يمكن أن أشكو على هذا الشخص لإثبات أنه ليس لي علاقة بمخالفات السيارة؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

يمكنك مطالبة الشخص بقيمة المبالغ التي سددتها والمبالغ التي يطالب بها مكتب التأجير إذا أثبّتَ أنه هو المستأجر الحقيقي وهو من كان ينتفع بالسيارة طوال فترة الايجار وذلك بشهادة مكتب التأجير ومراسلاتهم معك بهذا الشأن وسبق قيام ذلك الشخص بسداد الايجار قبل أن يتوقف عن السداد وهذا يكون بمساعدة مكتب التأجير

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