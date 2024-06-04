7 إجراءات لوقاية الأطفال من حوادث الغرق

حددت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة سبعة إجراءات لوقاية الأطفال من حوادث الغرق، خصوصاً مع حلول فصل الصيف، ولجوء العديد من الأسر إلى المسابح والشواطئ للاستجمام.

وشددت الهيئة على ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات للوقاية، وهي: تعيين شخص بالغ لمتابعة الأطفال أثناء السباحة، وتدريب الأطفال على السباحة منذ الصغر، وتعلُّم طرق إجراء الإنعاش القلبي والرئوي، والتأكد من وجود وسائل السلامة في المسبح، والتحقق من أن المسبح مغطى ومحاط بسور، وخلو محيط المسبح من أي أدوات قد تسبب التزحلق أو التعثر، وارتداء سترة الوقاية من الغرق للأطفال الذين لا يجيدون السباحة.

من جانبها، أفادت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، نقلاً عن القيادة العامة للدفاع المدني، بأن هناك خمسة أسباب للغرق تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في أماكن السباحة، وهي إهمال الأطفال وعدم متابعتهم، والابتعاد عن الشاطئ أثناء السباحة، وعدم معرفة الإسعافات الأولية، والسباحة في مناطق خطرة، والتأخير في إبلاغ منقذي السباحة أو على أرقام الطوارئ.

وأفادت بأن هناك خمس طرق لوقاية الأطفال من الغرق، منها عدم السماح للأطفال بالسباحة بعد تناول الطعام مباشرة، وعدم انشغال أولياء الأمور عن أبنائهم أثناء السباحة. ودعت إلى التأكد من وجود أطواق النجاة وأدوات السباحة، فيما دعت الإدارة إلى طلب النجدة من الموجودين في المكان أو منقذ السباحة، والتأكد من ارتداء السترة الخاصة بالسباحة.