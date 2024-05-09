"الأمن السيبراني" يوصي تحديث متصفح كروم

أوصى مجلس الأمن السيبراني، المستخدمين، بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزتهم إلى أحدث إصدار من قبل شركة غوغل، ومشاركة تلك التحديثات مع الجهات والشركاء المختلفين، داعيا إلى ضرورة الإبلاغ عن أية معلومات حول تلك الثغرات.

وأصدرت شركة غوغل مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح كروم لسد عدة ثغرات أمنية شديدة الخطورة، والتي تنطوي على خطورة كبيرة حيث تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد من خلال بيانات دخول المستخدم، مما يسمح باختراق الأنظمة المستهدفة وسرقة البيانات، وتثبيت البرامج الضارة وكذلك إمكانية انتحال شخصية المستخدم.