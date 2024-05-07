القبض على متهم بقضية قتل وحريق عمد في عجمان

ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان، القبض على متهم وجه طعنات عدة لامرأة من جنسية دولة آسيوية وأصاب ثلاثة آخرين من الجنسية نفسها بجراح بالغة، وذلك في متجر بمنطقة الصناعية في إمارة عجمان.

وقال نائب مدير إدارة العمليات في شرطة عجمان المقدم سعيد علي المدحاني، إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن قتل امرأة وحريق في محل تجاري بصناعية عجمان، وعلى الفور انتقلت دوريات المستجيب الأول ورجال المهام الخاصة والإسعاف الوطني، وكذلك تم إبلاغ الدفاع المدني للتوجه إلى موقع الحدث، حيث تبين أن شخصاً يُدعى (م. س، آسيوي) طعن امرأة آسيوية طعنات عدة بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاتها، كما طعن ثلاثة أشخاص يعملون في المحل وأصابهم بإصابات بليغة، وأشعل الحريق في المحل.

وتمكن رجال شرطة عجمان من القبض على المتهم خلال 10 دقائق من البلاغ، كما قامت فرق الدفاع المدني بإطفاء الحريق، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية، وتبين أن المذكور على علاقة بالمجني عليها، وتوجد بينهما خلافات شخصية سابقة، حيث اعترف بما قام به وتم توقيفه على ذمة القضية.