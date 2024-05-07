إنقاذ سائح أصيب بإعياء في جبال حتا

أنقذت إحدى طائرات المروحية لمركز الجناح الجوي في شرطة دبي، بالتعاون مع فرقة الشجعان في مركز شرطة حتا، سائحاً بريطانياً، أُصيب بارتفاع في ضغط الدم، وبإعياء شديد في أحد جبال منطقة وادي هب في حتا، نتيجة ممارسته لرياضة الهايكنغ.

وأوضح مدير مركز الجناح الجوي، العقيد مدرب طيار علي المهيري، أن تفاصيل عملية نقل السائح إلى المستشفى بالطائرة المروحية تعود إلى تلقي المركز لبلاغ من فرقة الشجعان بمنطقة حتا، يفيد بوجود سائح من الجنسية البريطانية برفقة صديقه يمارسان رياضية الهايكنغ، وأنه مصاب بحالة من الإعياء الشديد، ولا يستطيع الحركة وبحاجة ماسّة إلى نقل بواسطة المروحية، لصعوبة إنزاله عن الجبل العالي، إذ قد يحتاج ذلك إلى أربع ساعات.

وقال العقيد المهيري: «فور تلقي الاتصال، تحركت إحدى طائرات الجناح الجوي، بقيادة العقيد طيار أحمد المري، والعقيد طيار عصام بن حافظ، وعلى متنها طاقم من المُسعفين من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث وصلت إلى مكان وجود السائح بعد أن زودها فريق الشجعان بالموقع الجغرافي باستخدام أحدث الأنظمة الخاصة بالملاحة الجوية المعمول بها».

وأكد العقيد المهيري أن الطائرة المروحية وصلت إلى مكان قريب من السائح على الرغم من تضاريس الجبال الصعبة، ثم عملت فرقة الشجعان على حمل السائح ورفعه إلى الطائرة باستخدام رافعة الإنقاذ المُثبتة عليها، وصولاً إلى نقله إلى مستشفى حتا، لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن السائح بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج بشكل كامل.