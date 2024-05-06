تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على متهم وجه عدة طعنات لسيدة آسيوية وأصاب ثلاثة آخرين من الجنسية الآسيوية بجراح بالغة، وذلك في متجر بمنطقة الصناعية بإمارة عجمان.

وتفصيلاً قال المقدم سعيد علي المدحاني نائب مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات عن قتل أمرأه وحريق في محل تجاري بصناعيه عجمان، وعلى الفور انتقلت دوريات المستجيب الأول ورجال المهام الخاصة والاسعاف الوطني، وكذلك تم ابلاغ الدفاع المدني للتوجه إلى موقع الحدث، حيث تبين ان شخص يدعى ( م ، س، آسيوي ) قام بطعن امرأة آسيويه عدة طعنات بسلاح ابيض مما أدى لوفاتها، كما قام بطعن 3 اشخاص يعملون في المحل وأصابهم باصابات بليغة، وقام بإشعال الحريق في المحل.

خلال 10 دقائق شرطة عجمان تلقي القبض على متهم بقضية قتل والحريق العمد. pic.twitter.com/uPE1PhzMaV

— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 6, 2024

وتمكن رجال شرطة عجمان من إلقاء القبض على المتهم خلال 10 دقائق من البلاغ، كما قامت فرق الدفاع المدني بإطفاء الحريق، وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية، وتبين أن المذكور على علاقة غير شرعيه بالمجني عليها وتوجد بينهم خلافات شخصية سابقة، حيث اعترف بما قام به وتم توقيفه على ذمة القضية.