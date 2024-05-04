يتباهى البعض باستخدامهم عملات مزيفة لادعاء الثراء وجذب مزيد من المتابعين على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، فما عقوبة ذلك؟ (ج.ب-دبي)

بحسب المادة 239 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022، يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل 200 ألف درهم، كل من قلّد أو زيّف أو زوّر بأي كيفية كانت، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى، أو سنداً مالياً حكومياً، ويعد تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أدخل بنفسه - أو بواسطة غيره في الدولة أو أخرج منها - عملة أو سنداً متى كانت العملة أو السند مقلداً أو مزوّراً، وكذلك كل من روّج شيئاً من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل، وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير.

وإذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات المالية الحكومية، أو زعزعة الثقة المالية بالأسواق الداخلية والخارجية، تكون العقوبة السجن المؤبد.

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