ضبط امرأة استغلت مرضها لاستجداء المارة

استغلت امرأة من جنسية آسيوية مرضها لاستجداء المارة في منطقة المرقبات بدبي، مشوهة بسلوكها هذا المظهر الحضاري. وعثر بحوزتها على مبلغ مالي كبير جمعته خلال أقل من نصف ساعة.

وضبط رجال الشرطة المرأة وأحيلت إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح، حيث اعترفت بالتهمة المسندة إليها، وطلبت استعمال الرأفة معها.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدليل استقام على صحة وثبوت التهمة بحق المتهمة، بناء على واقعة الضبط واعترافها، لكنها رأت من أخلاقها وماضيها ما يبعث على الاعتقاد أنها لن تعود إلى ارتكاب هذه الجريمة مجدداً، فاستعملت الرأفة معها وقضت بحبسها شهراً، مع إيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات وتغريمها 1000 درهم.

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