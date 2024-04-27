أروقة المحاكم

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، بالحبس شهراً والإبعاد عن الدولة، بحق امرأة سرقت جهاز كمبيوتر محمولاً من مقر إحدى الشركات، بقصد استعادة مبلغ 150 درهماً كانت مستحقة لها.

وأفادت تفاصيل الدعوى، بأن المتهمة كان لديها مبلغ مترصد في ذمة الشركة، وبدلاً من اللجوء إلى طريقة قانونية دخلت المقر وتحدثت مع الموظف المختص الذي حدد لها موعداً لاستلامه، لكنها تصرفت بغرابة وسرقت الجهاز وغادرت.

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