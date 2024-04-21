شرطة الشارقة: شهادات الإتلاف مجانية للمتضررين في الإمارة

كشف القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أن شهادات الإتلاف مجانية لجميع المتضررين بإمارة الشارقة من خلال التقدم بها عبر المنصات الرسمية للقيادة.

وأشار الشامسي إلى أن استصدار شهادات الإتلاف متاحة للتقدم بها عبر "تطبيق شرطة الشارقة الذكي" و "موقعها الإلكتروني" بشكل مجاني؛ دعماً للجهود، وتخفيفاً للأعباء في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأوضح بأن فرق العمل الميدانية وبالتعاون مع كافة الشركاء والمعنيين تعمل بشكل متسارع وعلى مدار الساعة لضمان الاستقرار السكني، وتقديم أقصى درجات العون للأسر المتضررة لعودة الحياة إلى طبيعتها في كافة مدن إمارة الشارقة قريباً.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين وأمنهم في مقدمة أولوياتها، وأن القيادة العامة تعمل مع كافة شركائها على النهوض بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية والإنسانية؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزاماً منها باستراتيجيتها التي تقوم على أعلى مستوى من الجاهزية في إدارة الأزمات.