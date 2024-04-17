تعرف إلى عقوبة دخول الأودية أثناء الأجواء الماطرة

نشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر منصاتها الرقمية القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري فيما يخص الأجواء الماطرة.

وأوضحت الشرطة أن القرار نص في المادة 115 على غرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية للتجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة، وغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً لدخول الأودية أثناء جريانها أياً كانت مستوى خطورتها، فضلاً عن عقوبة إعاقة الجهات المختصة عن القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطواري والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية بغرامة 1000 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.