إلزام رجل بإبقاء زوجته وأبنائها في المنزل إلى حين الفصل في دعوى الطلاق

أصدرت محكمة خورفكان الاتحادية حكماً قضائياً يُلزم رجلاً بإبقاء زوجته السابقة وأبنائها في منزل الزوجية إلى حين الفصل في الدعوى المقامة من قبل الزوجة التي تطالب فيها بالطلاق، وإلزام الرجل بدفع المصروفات وشمول ذلك بالنفاذ المعجل.

وتفصيلاً، قدمت زوجة عريضة لمحكمة خورفكان الاتحادية، تطالب فيها بإبقائها في منزلها إلى حين انتهاء أبنائها من السنة الدراسية الحالية، مشيرةً إلى صعوبة انتقالها إلى بيت والدها في منطقة أخرى تبعد عن مدارس أبنائها مسافة كبيرة، الأمر الذي سيؤثر في تحصيلهم التعليمي ونفسيتهم. وقالت: إن زوجها يأمرها بالخروج من المنزل، لأنها أقامت دعوى تطالب فيها بالطلاق منه.

وذكرت المرأة أنها عقدت الخصومة بموجب صحيفة أُودعت بمكتب إدارة الدعوى، طالبت فيها بتطليقها من المعروض ضده، وإلزامه أن يؤدي لها مؤخر صداقها الثابت بعقد الزواج ونفقة عدتها، لافتة إلى أن المستعرض ضده (زوجها) بصحيح العقد الشرعي، إلا أنه دائم الإضرار بها بشتى الطرق، وأنها تطالب بتثبيت حضانتها لأولادها، وإلزامه بإيجار السكن مع سداد كل الفواتير، من كهرباء ومياه وصرف صحي وإنترنت، ونفقة علاج أبنائها.

وأشارت إلى أن المعروض ضده أصبح يهددها بالطرد من منزل الزوجية منذ أن قامت برفع قضية الطلاق ضده في المحكمة، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى المحكمة من أجل إبقائها في المنزل إلى حين الفصل في قضية الطلاق، وصدور الحكم النهائي فيها. وقضت المحكمة بإلزام الرجل بإبقاء زوجته السابقة وأبنائها في منزل الزوجية إلى حين الفصل في دعوى الطلاق.