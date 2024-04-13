غرامة ومنع من تحويل الأموال

قضت محكمة الجنح في دبي، بإدانة موظف من جنسية عربية ثبت تعاطيه المخدرات، كما تأكد تواصله مع أحد المروّجين من خارج الدولة عبر تطبيق «واتس أب»، من خلال ما يعرف بالرسائل المجهولة، واشترى منه مادة مخدرة، فحكم عليه بغرامة 10 آلاف درهم، ومُنع من تحويل أو إيداع أموال للغير لمدة سنتين، دون إذن من المصرف المركزي.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، وورد في التحقيقات، بأنه تبيّن من خلال إجراءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي - لتعقّب مروّجي المخدرات عبر الرسائل المجهولة من خلال «واتس أب» - أن المتهم حوّل 200 درهم إلى أحد الحسابات المشبوهة التي يستخدمها أولئك المروّجون.

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