أدانت محكمة المرور في دبي، شخصاً من جنسية آسيوية تسبب في حادث مروري نتج عنه تلف ثلاث مركبات، بسبب قيادة مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية، وعاقبته بغرامة 15 ألف درهم، ووقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسب لائحة اتهام النيابة العامة، والتقرير الفني لخبراء تخطيط الحوادث في شرطة دبي، بأن المتهم تعاطى المشروبات الكحولية من دون حصوله على تصريح، وفي غير الأحوال المصرح بها، ثم قاد مركبته وهو تحت تأثير ذلك، دون أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة. ونتيجة انحرافه المفاجئ إلى جهة اليمين اصطدمت سيارته بمركبة أخرى، ومن قوة الاصطدام اندفعت السيارة الثانية واصطدمت بمركبة ثالثة، متسبباً بخطئه في إتلاف السيارات الثلاث.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى اطمئنانها التام إلى اعتراف المتهم بارتكابه الجرائم المسندة إليه، وثبوت التهم الموجّهة إليه، ومن ثم يتعين الحكم عليه بالعقوبة الأشد المقررة للجريمة، عملاً بأحكام المادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات، وفق أحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022، وقضت بمعاقبته بغرامة 15 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته لثلاثة أشهر.

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