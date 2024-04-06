السيطرة على حريق ببرج سكني يضم 750 شقة في الشارقة

سيطر عناصر الدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة الشارقة، على حريق اندلع أمس، في برج سكني بمنطقة النهدة في الشارقة مكون من 33 طابقاً. وحال رجال الإطفاء دون امتداد ألسنة اللهب إلى البرج بالكامل، فيما أسفر الحادث عن خمس وفيات، وتم إيواء 156 شخصاً.

وأعرب القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، عن تعازيه لأسر المتوفين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وقال إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة في 10:50 مساءً، يفيد بنشوب حريق في أحد الأبراج السكنية في منطقة النهدة، فانتقلت الكوادر المختصة في هيئة الشارقة للدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وباشرت عملياتها، وتمكنت من إخماد الحريق في وقت قياسي، إلا أن ألسنة الدخان المتصاعدة أدت إلى اختناق ووفاة خمسة أشخاص، فيما خضع 17 شخصاً للرعاية الصحية، وخرج 27 شخصاً من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

وكشف القائد العام لشرطة الشارقة أن البرج السكني يقع في منطقة النهدة، ويُدعى «لؤلؤة الخليج» وهو مكون من ثلاثة مبانٍ ويضم 33 طابقاً، بإجمالي 750 شقة.

وقال الشامسي: «تمكنا بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، من إيواء 156 شخصاً من جنسيات مختلفة في أحد فنادق الإمارة، بينهم 18 طفلاً، وتم إجراء الفحوص الطبية لهم للتأكد من سلامتهم، وتقديم الدعم للمتضررين جراء الحادث من قبل إدارات الشرطة والشركاء الاستراتيجيين».

وأوضح أن التقارير الأولية للمختبر الجنائي تشير إلى أن سبب الحريق هو اتصال مصدر حراري متوهج بمخلفات عالقة في أحد المناور، ما نتج عنه نشوب الحريق وتصاعده إلى الأدوار العليا، وانتشار الدخان بكثافة داخل الشقق السكنية.

وأكد أهمية الوعي بمسببات الحرائق، والأخذ بجميع تدابير الوقاية والسلامة، سواء من قِبل ملاك العقارات أو المستأجرين، للحد من وقوع الحوادث المؤسفة.