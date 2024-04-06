1000 درهم غرامة لمتهم بـ «التفحيط»

أدانت محكمة المرور في دبي سائقاً قاد مركبته بتهور، معرضاً سلامته وحياة الآخرين للخطر بسبب الاستعراض من خلال ما يعرف بـ«التفحيط»، ما أدى إلى إتلاف سطح الطريق، وقضت المحكمة بتغريمه 1000 درهم.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الدليل اليقيني استقام على صحة وسلامة التهمة المسندة إلى المتهم الذي اعترف بقيادة المركبة بصورة تعرض حياة الآخرين للخطر، خلال التحقيق معه من قبل النيابة العامة، كما أقر بذلك خلال جلسة المحكمة، التي أبدت اطمئنانها إلى اعترافه في كل مراحل الدعوى.

وأشارت إلى أنه استناداً إلى أدلة الثبوت واعترافه، تقضي بإدانته لكنها ترى من ظروف الواقعة ما يستدعي استعمال الرأفة معه.

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