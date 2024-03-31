أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي ببراءة موظف عربي من تهمة سب مديره في العمل. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم، إذ لم تتضمن أوراق الدعوى سوى أقوال مرسلة للمدعي دون شاهد رؤية أو دليل مادي يؤكد تورط الموظف في الواقعة، وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة هذه الأقوال. وأشارت إلى أن المتهم اعتصم بالإنكار طول مراحل الدعوى، وفي ظل عدم وجود أدلة تطمئن إليها المحكمة انتهت إلى الحكم بالبراءة.

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