نزاع قانوني على عربة طعام

قضت المحكمة المدنية في دبي بعدم قبول دعوى أقامها زبون لدى شركة متخصصة في معدات المطاعم والمطابخ على سند من القول إنه تعاقد معها على تصميم وتنفيذ عربة طعام، وسدد دفعات من السعر المتفق عليه بواقع 41 ألف درهم إلا أن الشركة أخلت بتنفيذ التزامها.

بدورها قدمت الشركة مذكرة تضمنت ادعاء مقابلاً أوردت فيه دفعاً بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة، وطلبت إلزام الزبون بسداد 27 ألف درهم على سند كونها أتمت تنفيذ العربة المتعاقد عليها، ثم اضطرت لتخزينها لرفض المدعى عليه سداد بقية المبلغ المستحق، والاستلام.

وقضت المحكمة برفض الدعويين، وألزمت كل مُدّعٍ بمصروفات دعواه.

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