ألغت محكمة الجنح في دبي حكماً غيابياً بحبس خليجي مدان بتعاطي مخدر الحشيش أثناء خضوعه للفحص الدوري، وقضت حضورياً بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.

وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن المتهم من الخاضعين لنظام الرعاية اللاحقة «الفحص الدوري» بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووقع على إقرار بعدم الممانعة من أخذ عينة منه والالتزام بنظام الفحص الدوري والمفاجئ، وفي حالة الخلل يتحمل كل الإجراءات القانونية المترتبة على عدم الالتزام بالقرار، وتم إعطاؤه جدولاً بالمراجعات.

وفي الموعد المحدد له سلفاً حضر إلى الإدارة وأعطى العينة، وثبت بتقرير المختبر الجنائي احتواؤها على المادة الفعالة لمخدر الحشيش، واعترف المتهم بالتعاطي.

وتبيّن للمحكمة من مطالعة سوابق المتهم من خلال نظام النيابة العام، أنه لم يسبق الحكم بإدانته في قضايا مماثلة في ظل العمل بأحكام القانون رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقضت المحكمة غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر، فعارض الحكم الغيابي، وقبلت المحكمة المعارضة وعدلت الحكم للغرامة بدلاً من الحبس.

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