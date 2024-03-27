شرطة الشارقة تعثر على «الفتاة المتغيبة»

توصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى «الفتاة الفرنسية» المتغيبة عن منزل ذويها بضاحية السيوح، البالغة من العمر 18 عاماً، والتي تم تداول منشور عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتغيبها عن منزل ذويها.

وأفادت بأن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن العثور على «المتغيبة»، وهي بصحة جيدة، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمها لذويها. وكان مركز شرطة السيوح الشامل تلقى بلاغاً أول من أمس، في تمام الساعة 11:40 صباحاً، من والد «المتغيبة»، يفيد بأن ابنته خرجت من المنزل في ساعة متأخرة، وانقطع الاتصال بها، وليس لديه أي معلومات تفيد عن مكان وجودها، وبعد 24 ساعة من البحث الشامل؛ عثر عليها رجال الشرطة وهي بصحة جيدة.