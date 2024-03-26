شرطة الشارقة تعثر على "الفتاة الفرنسية المتغيبة" عن منزل ذويها وتُعيدها إلى أهلها

توصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة "للفتاة الفرنسية المتغيبة" عن منزل ذويها بضاحية السيوح، والبالغة من العمر 18 عاماً، والتي تم تداول منشور عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتغيبها عن منزل ذويها.

وأوضحت القيادة العامة أنه أسفرت إجراءات البحث والتحري عن العثور على المتغيبة، وهي بصحة جيدة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمها لذويها.

وكان مركز شرطة السيوح الشامل تلقى بلاغاً أمس الإثنين في تمام الساعة 11:40 صباحاً من والد المتغيبة، يفيد بأن ابنته خرجت من المنزل في ساعة متأخرة، وانقطع بها الاتصال، وليس لديه أي معلومات تفيد عن مكان تواجدها، وبعد 24 ساعة من البحث الشامل؛ عثر عليها رجال الشرطة وهي بصحة جيدة.