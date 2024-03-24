لم تتحمل خادمة الأعباء الكثيرة التي ألقيت على عاتقها في خدمة أسرة تتكون من تسعة أفراد، واشتكت لمخدوميها الإرهاق وعدم القدرة على تحمّل مسؤولية المنزل الكبير بمفردها، فوعدوها باستقدام عاملة أخرى لمساعدتها، لكن دون التزام بذلك، إلى أن بدأت تعاني التعب والإرهاق، وتتخاذل في أداء واجباتها، ما عرّضها لسوء معاملة.

وأفادت النيابة العامة في دبي، في زاوية «جريمة وعبرة»، بأن الخادمة قررت أن تضع حداً لمشكلاتها مع الأسرة، خصوصاً في ظل تخلي مكتب استقدام العمالة الذي قام بتشغيلها عنها، واتفقت مع خادمة أخرى تعرفت إليها عن طريق أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهروب والعمل كنادلة في مطعم صغير براتب جيد، وظنت أن هذه هي الفرصة الذهبية، فهربت من المنزل.

وبعد فترة من العمل كنادلة قُبض عليها من قبل الجهات المختصة، ووجهت إليها تهمة العمل دون تصريح، وعوقبت بالحبس والإبعاد، لكن لم تقتصر المسؤولية عليها فقط، غير أنها امتدت إلى كفيلها رب المنزل ووجهت إليه تهمة عدم الإبلاغ عن هروبها وعُوقب بغرامة 50 ألف درهم.

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