انتدبتُ من جهة عملي إلى عيادة خاصة، وعملت بها لمدة خمس سنوات كنت أتقاضى راتبي بانتظام إلى أن تعثرت العيادة، وأنهت خدماتي أنا وزملائي، وحين طالبت بمستحقاتي أخبرتني إدارة العيادة بأنني منتدب وليست لي مستحقات لديها. (س.ل - دبي)

من المستقر عليه قضاء أن العنصر الأساسي لعلاقات العمل هو التبعية بين العامل وصاحب العمل، والمقصود برابطة التبعية أن يمارس صاحب العمل حقه في الإشراف والتوجيه في ما يؤديه العامل من خدمات مقابل أجر محدد.

ولا تتأثر هذه الرابطة بكون العامل منتدباً من جهة أخرى، طالما توافرت عناصر رابطة التبعية بين العامل وصاحب العمل. ولما كان السائل يتسلم راتبه وبدل الإجازة بصورة منتظمة من العيادة، وكفالته عليها، وكذلك توافرت الرقابة والإشراف من صاحب العمل، وتنفيذه للأعمال الموكلة إليه، فإن علاقة التبعية بين السائل والعيادة قد توافرت، وبالتالي فإنه تحق له مطالبة العيادة بالمستحقات العمالية التي يطالب بها.

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