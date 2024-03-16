براءة متهم بالاحتيال

لم تقتنع محكمة الجنح بأدلة إدانة شخص من جنسية دولة آسيوية اتُهم بالاحتيال على أوروبي، والاستيلاء منه على مبلغ 150 ألف درهم، وقضت ببراءته من التهمة المسندة إليه.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم ادعى أنه وسيط عقاري، ولديه فيلّا معروضة للإيجار بسعر ممتاز، وعرض صورها ثم استلم المبلغ من المجني عليه مقابل الإيجار، واتفقا على موعد لاستلام الفيلّا، لكن المتهم بدأ يماطله، وحظره على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وذكرت المحكمة أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تشك في صحة إسناد التهمة للمتهم.

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