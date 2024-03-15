شرطة دبي تُلقي القبض على مُتسول مُتنكر بزي نسائي

ألقت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، القبض على شاب مُتسول، عربي الجنسية، مُتنكر في زي نسائي "عباءة ونقاب" بالقرب من أحد المساجد، وذلك ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.

وبين العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المُتسول برر قيامه بارتداء الزي النسائي لغرض التسول بأنه "يرى أن الناس يتعاطفون مع النساء المُتسولات أكثر من الرجال"، مشيراً إلى أن إلقاء القبض عليه جاء بالتعاون مع أحد أفراد المجتمع الذي قدم بلاغاً إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات يفيد بشكه بتخفي شاب بزي امرأة من أجل التسول.

وأضاف أن تنكر الشاب بالزي النسائي وقيامه بهذه الطريقة لاستجداء الناس يؤكد أن المتسولين يسعون دائماً بأي سبل من أجل استعطاف الناس في الشهر الفضيل، وأن القصص التي يروونها وادعاءاتهم مُخالفة للحقيقة، ويجب عدم التعاطي والتعامل معها.