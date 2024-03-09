توقف مؤقت للنقل العام عبر المدن برأس الخيمة وإغلاق طرقات بأم القيوين

شهدت إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة أمس سقوط أمطار بين الغزيرة والمتوسطة نتيجة المنخفض المداري التي تمر به الدولة، حيث تسبب الأمطار في انهيار رملي على جانب الطريق المؤدي إلى شارع الإمارات في رأس الخيمة، بالإضافة إلى جريان وادي القور جنوب الإمارة، وإغلاق بعض الطرق بأم القيوين.

وأضافت شرطة رأس الخيمة أن الإمارة شهدت سقوط أمطار غزيرة وعليه يجب على أفراد المجتمع جنب أماكن الأودية وتجمع المياه وجريان السيول، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وتخفيف السرعة والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

ومن جهتها أشارت هيئة مواصلات رأس الخيمة، إلى توقف مؤقت لخط حافلات النقل العام الدولي بين إمارة رأس الخيمة ومحافظة مسندم بالإضافة إلى توقف خطوط النقل العام عبر المدن إلى دبي مول والقرية العالمية وأبوظبي والعين، كما تم التوقف المؤقت للعبر التراثية، نتيجة التقلبات الجوية السائدة في الدولة، وذلك حفاظاً على سلامة العامة.

كما قررت شرطة أم القيوين، نظراً للحالة الجوية التي تمر بها الدولة إغلاق عدد من الطرقات في الإمارة، ودعت الجمهور للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للحالات الطارئة فقط، كما دعت السائقين لأخذ الحيطة والحذر، وتخفيف السرعة، وتجنب أماكن تجمع الأمطار، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

ومن جهتها كثفت بلدية أم القيوين جهودها للتعامل مع الحالة الجوية ودعت الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر والتواصل على الرقم المجاني 800898 في حال الإبلاغ عن أي تجمعات مائية نتيجة الأمطار.