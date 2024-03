القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3,750,000 قرص من مادة "اللاريكا" المخدرة

تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بالدولة من إلقاء القبض على شخص بحوزته أكثر من "2,750,000" قرص من مادة "اللاريكا" المخدرة في عملية جرت بشكل متتالٍ، بعد أن ألقت وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، القبض على شخصين بمطار الكويت الدولي وبحوزتهما نحو "1,000,000" مليون قرص من مادة "اللاريكا" المخدرة.. ووفق معلومات متبادلة بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين تم تفكيك أنشطة هذه العصابة التي تروج للسموم، وتشكل خطراً على صحة وسلامة المجتمعات بالمنطقة.

وتأتي هذه العملية ضمن تنسيق عالي المستوى بين الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمراراً لجهود وزارات الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعقب مروجيها ومهربيها، وحماية المجتمع من هذه الآفة.

UAE and Kuwaiti MOI Collaborate to Seize (3,750,00) 'Lyrica' Narcotic Capsules in Joint Operation, Arresting Three Individuals