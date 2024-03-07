وفاة طفل سقط من الطابق الـ 20 في الشارقة

توفي طفل من جنسية دولة آسيوية (أربع سنوات)، في منطقة «بودانق - القاسمية» بالشارقة، إثر سقوطه من الطابق الـ20 في إحدى البنايات، وذلك بعد تسلقه نافذة غرفته، دون أن ينتبه له أحد من أسرته.

وقال القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً في الرابعة عصر الثلاثاء الماضي، يفيد بسقوط طفل من نافذة شقة بالدور الـ20 في إحدى البنايات، تقطنها أسرة آسيوية، ووفاته في الحال، نتيجة السقوط من مكان مرتفع. وأضاف أنه على الفور تحركت الشرطة لموقع الحادث، لتجد أجزاء من جسم الطفل متناثرة على الأرض، مشيراً إلى أنه تمت معاينة الحادث، ورفع آثاره، ونقل جثمان الطفل المتوفى.

وذكر الشامسي، أنه بسؤال والدته، أفادت بأن ابنها وقع من النافذة بالشقة التي يقيمون فيها، وكانت داخل المطبخ أثناء الواقعة، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر إهمال جسيم للأسرة نتيجة عدم الانتباه إلى طفلها، وكذلك وضع سرير الطفل في مكان خاطئ بالغرفة.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة أهمية انتباه الأسر للأطفال، وعدم تركهم بمفردهم مهما كانت الظروف، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر بشأن سلامة الأبناء، خصوصاً في البنايات والأماكن المرتفعة، واتباع تعليمات السلامة والأمان ومتابعة الأطفال بصورة دقيقة لحمايتهم من حوادث السقوط.