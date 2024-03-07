وفاة طفل بعد سقوطه من أعلى بناية في الشارقة

توفي طفل آسيوي الجنسية، يبلغ من العمر 4 سنوات في منطقة بودانق – القاسمية بالشارقة إثر سقوطه من الطابق العشرين من إحدى البنايات، وذلك بعد تسلقه نافذة غرفته دون أن ينتبه له أحد من أسرته.

وتفصيلاً، كشف القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، عن تلقي غرفة عمليات الشرطة بلاغاً في الرابعة عصر الثلاثاء يفيد بسقوط طفل من نافذة شقة بالدور العشرين بإحدى البنايات تقطنها أسرة آسيوية، ووفاته في الحال نتيجة السقوط من دور مرتفع.

وأوضح لـ"الإمارات اليوم"، أنه على الفور تحركت الشرطة لموقع الحادث، إذ عُثر على الطفل مستلقياً على بطنه وقد فارق الحياة، كما كانت أجزاءٌ من جسمه منتشرة على الأرض نتيجة السقوط من مكان مرتفع (الطابق العشرين)، حيث تم معاينة الحادث ورفع آثاره ونقل جثمان الطفل المتوفى.

ولفت الشامسي إلى أنه بسؤال والدته (آسيوية الجنسية)، أفادت أن ابنها المذكور أعلاه وقع من النافذة بالشقة التي يقيمون بها وكانت والدته المذكورة بداخل المطبخ أثناء الواقعة، حيث تم تحرير محضر إهمال جسيم للأسرة نتيجة عدم الانتباه إلى طفلها، وكذلك وضع سرير الطفل في مكان خاطئ بالغرفة.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة، أهمية انتباه الأسر للأطفال وعدم تركهم بمفردهم مهما كانت الظروف، مؤكداً ضرورة أخذ الحيطة والحذر بشأن سلامة الأبناء، خصوصاً في البنايات والأماكن المرتفعة، واتباع تعليمات السلامة والأمان ومتابعة الأطفال بصورة دقيقة لحمايتهم من حوادث السقوط.

ولفت إلى أن إهمال الأسر وخاصة المقيمين في الأدوار المرتفعة، قد يكلفهم حياة أطفالهم، خاصةً وأن الأطفال لا يدركون عواقب الاقتراب من النوافذ والشرفات، داعياً لعدم وضع أشياء قريبة من النوافذ بحيث يمكن للأطفال التسلق عليها والتعرض لمخاطر السقوط.