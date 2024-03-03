أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس عاطلين شهراً بعد إدانتهما بسرقة بطاريات المركبات التي يتركها أصحابها ليلاً.

وقال سائق مركبة مجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه ترك المركبة ليلاً في الوقت المعتاد، وحين عاد إليها في اليوم التالي وحاول تشغيلها لم تستجب له، فعاين المحرك ليكتشف اختفاء البطاريتين.

وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة حيث أنكرا التهمة، لكنهما اعترفا بها خلال المحاكمة التي أثبتت تورطهما في سرقات أخرى.

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