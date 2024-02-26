استشارة قانونية.. كيف يتصرف المستأجر حال رفع عليه الإيجار؟

سؤال :

أسكن بغرفة وصالة إيجار، ويصر مالك البناية على رفع الإيجار بقيمة مبالغة وبالمخالفة للقانون، فما هو الحل؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف : حال عدم التزام المؤجر بالإجراءات القانونية المتبعة واصراره على زيادة الايجار بصورة مبالغة، فإن على المستأجر التقدم للجنة الايجارية المعنية وايداع شيكات بقيمة الايجار على ذمة المؤجر واخطاره عن طريق اللجنة بتحرير عقد الايجار، ولا يجوز للمؤجر زيادة الايجار إلا باتفاق الطرفين، وحال عدم الاتفاق، يجب على المؤجر إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء العقد بمدة (90) يوما مع مراعاة حدود الزيادة المقررة.

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