إنقاذ 7 أشخاص ضلوا طريقهم بوادي شحّة

أنقذت فرق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في قسم البحث والإنقاذ، وقسم جناح الجو، سبعة أشخاص من الجنسية الآسيوية، ضلوا طريقهم بوادي شحّة في رأس الخيمة، بعد أن تعرّض أحدهم لحالة إجهاد وإعياء ثم فقدان للوعي.

وقال رئيس قسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، الرائد عبدالله عبدالرحمن السامان، إنه ورد بلاغ إلى عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود سبعة أشخاص عالقين بوادي شحة، وعلى الفور تم تحريك طاقم من عناصر وآليات قسم البحث والإنقاذ إلى موقع البلاغ، حيث تم البحث عنهم، وتحديد موقعهم الجغرافي، ليتم العثور عليهم متوغلين في منطقة شديدة الوعورة بوادي شحة، ما أضطر رجال بحث وإنقاذ شرطة رأس الخيمة إلى المشي سيراً على الأقدام، والوصول إلى موقعهم شديد الوعورة، ونقل أحدهم بواسطة «نقالة»، نتيجة إصابته بالإغماء وفقدان الوعي، في الوقت الذي كان قد تمت الاستعانة خلاله بمروحية شرطة رأس الخيمة، وتحديد موقع مناسب في الوادي لهبوط المروحية، ونقل المُصاب إلى أحد مستشفيات الإمارة، لتلقي الرعاية اللازمة، فيما كانت حالة البقية جيدة ومستقرة، فتم تقديم بعض الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى نقطة تجمعهم عند مركباتهم في مدخل الوادي.