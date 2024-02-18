«بلدية عجمان» تطلق مبادرة «أطفئ المحرك» عند الوقوف في الإشارات

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مبادرة «أطفئ المحرك»، لتحفيز سائقي المركبات باختلاف أنواعها على إيقاف محركات مركباتهم عند الوقوف على الإشارات الضوئية، التي تعمل بنظام العداد الزمني، في مرحلة تحول الإشارة من الحمراء إلى الخضراء، ما يمنح السائقين الوقت الكافي لإعادة تشغيل مركباتهم والانطلاق من جديد، تعزيزاً للاستدامة الشاملة وتطبيقها في مختلف مناحي الحياة.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، أن «الدائرة تتبنى جميع الأفكار النوعية والمبادرات الهادفة لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتنسجم مع رؤية الدولة وتوجهاتها لضمان الاستدامة».

وأضاف أن «المبادرة تمنح سائقي السيارات فرصة المشاركة في دعم الاستدامة»، مبيناً أن «الدائرة ارتأت تنفيذ المبادرة غير الإلزامية في الأجواء المعتدلة لتحفيز المجتمع على تطبيقها، وأن السيارات الحديثة والصديقة للبيئة تمكن مستخدميها من خاصية إيقاف المحرك بسهولة مطلقة، وإعادة تشغيل المركبة خلال ثوانٍ معدودة، ما يجعل تنفيذها في غاية السهولة، ويحقق أفضل النتائج».

وأشار إلى أن مبادرة «أطفئ المحرك» ستحقق العديد من الآثار الإيجابية، من ضمنها الحفاظ على نظافة البيئة، لإسهامها في تقليل انبعاثات الغاز العادم، إضافة إلى تقليل التلوث الضوضائي الناتج عن عملية التباطؤ في حالة إيقاف المحرك، فضلاً على تقليل استهلاك المحرك للوقود.

ودعت الدائرة سكان الإمارة وزوّارها إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة.

. «البلدية» دعت سكان الإمارة وزوّارها إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة.