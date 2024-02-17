دقيقتان و26 ثانية.. زمن الاستجابة للحالات الطارئة في مركز شرطة الخوانيج

أكد مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة في شرطة دبي، اللواء علي غانم، أن شرطة دبي تفخر بما حققه ويحققه مركز شرطة الخوانيج من نتائج مُتميزة في مختلف مؤشرات الأداء، والتي تعكس مستوى حرفية وتميز فريق العمل الذي يعمل بتفانٍ وإخلاص من أجل تأمين وتعزيز التغطية الأمنية، وترسيخ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، وتقديم خدمات شرطية تضمن سعادة وجودة حياة المجتمع.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة الخوانيج، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور مدير مركز شرطة نايف رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، اللواء الدكتور طارق تهلك، ومدير مركز شرطة الخوانيج، العقيد علي راشد مرخان الكتبي، ونائب مدير إدارة الرقابة والتفتيش، العقيد أحمد محمد المهيري، ونائب مدير مركز شرطة الخوانيج، العقيد خليفة العوضي، وعدد من الضباط.

واطلع غانم على نتائج المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة الخوانيج، والنتائج المحققة في عام 2023، إذ بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و26 ثانية من المستهدف ثلاث دقائق، وحقق المركز 97.9% في نسبة الشعور بالأمان بمنطقة الاختصاص، كما اطلع على مستوى تنفيذ المبادرات والنتائج المتعلقة بها، وآلية التنسيق المشترك مع الإدارات العامة ذات الصلة ومراكز الشرطة، فقد نفذ المركز عدداً من المبادرات، منها مبادرة «أمن المدارس»، و«الصلح خير»، و«الفرق الأمنية»، و«طرق آمنة»، و«عزب ذكية»، و«مجموعة السعادة»، و«أمن المناطق العمالية»، و«المدير في إسعادكم»، و«صوتك مسموع».

واستمع إلى شرح يوضح نتائج وإحصاءات قسم التسجيل المروري، والحملات المرورية التوعوية التي ينفذها المركز في منطقة اختصاصه، ونتائج قسم التسجيل الجنائي، والمناوبة العامة، وإسعاد المتعاملين، حيث قدم قسم إسعاد المتعاملين 4035 معاملة، منها 3887 معاملة ذكية خلال عام 2023، كما استمع إلى عرض يوضح سير عمل المورد البشري، ونسبة السعادة الوظيفية التي بلغت 99.9%. وأكد أهمية تكثيف الجهود في جانب تأهيل القيادات في المركز والاستثمار الأمثل للمورد البشري.

وقام غانم بجولة تفقدية للمركز شملت قسم التسجيل الجنائي، والمناوبة العامة، وإسعاد المتعاملين، والتسجيل المروري، والتوقيف، وتفقد المركبات التابعة للمركز، وقاعة الديلي بريف، ومختلف المرافق.

اللواء علي غانم:



شرطة دبي تفخر بما حققه ويحققه مركز شرطة الخوانيج من نتائج متميزة.