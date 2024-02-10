اعترف شخص متهم بتعاطي مواد مخدرة في محضر استدلال الشرطة، وأفاد بأنه حصل عليها من صديق له دون مقابل، فتم القبض على صديقه الذي وجهت إليه النيابة العامة تهمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة ومؤثرين عقليين، وأحالته إلى محكمة الجنح في دبي التي قضت ببراءته من التهمة الموجهة إليه لعدم اطمئنانها إلى الأدلة.

بدورها، طعنت النيابة العامة ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف، مسندة الطعن إلى أن التهمة ثابتة في حق المتهم بالتسهيل من واقع الأدلة المرفقة بأمر الإحالة، وتقريري الإدارة العامة للأدلة الجنائية، واعتراف المتهم بالتعاطي بأنه حصل عليها دون مقابل من صديقه الذي اعترف أيضاً في التحقيقات بتعاطيهما المخدرات معاً.

وأفادت هيئة محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بأن الحكم المستأنف ضد المتهم بتسهيل التعاطي الصادر من محكمة أول درجة أحاط بكل وقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، وانتهى إلى تشكك المحكمة في إسناد التهمة لعدم ثقتها بالأدلة، وأيدت الحكم الابتدائي.

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