34 مخالفة «بقايا شواء» في خورفكان خلال عامين

حرّرت بلدية خورفكان التابعة للشارقة، خلال العامين الماضيين، 34 مخالفة بحق أفراد لم يلتزموا باشتراطات وتعليمات الشواء التي أقرتها البلدية من أجل الحفاظ على سلامة البيئة البرية والبحرية، والحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، مؤكدة أنها تطبق العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون، حرصاً على التزام الجمهور باتباع السلوكيات البيئية السليمة أثناء الشواء في المواقع السياحية وعلى الشواطئ.

وأفادت مدير بلدية مدينة خورفكان، المهندسة فوزية راشد القاضي، بأن البلدية قامت بنشر التعليمات الخاصة حول آلية التعامل الصحيح والآمن مع مخلفات الشواء في المناطق المسموح بها في الشواء كالمناطق البرية وغيرها، والتي تشمل الضوابط الرقابية والممارسات للحفاظ على سلامة الأشخاص واستدامة ونظافة المناطق المخصصة للشواء، مشيرة إلى أن البلدية تنفذ رقابة دورية على الشواطئ طوال العام، للتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات التي تصدرها البلدية، حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

وقالت: إن البلدية وضعت الخطط اللازمة في المواقع السياحية والحدائق، استعداداً لموسم فصل الشتاء، إذ تم توفير أماكن مخصصة لرمي مخلفات الشواء، وتكثيف دوريات التفتيش في المواقع السياحية والحملات التوعوية، ووضع لوحات إرشادية بالمواقع السياحية. وأكدت تكثيف المفتشين المختصين في المواقع التي تشهد إقبالاً كبيراً من زائري المدينة كحديقة شيص، واستراحة سد الرفيصة، وشاطئ بحر اللؤلؤية، وحديقة ميدان خورفكان، إلى جانب المفتشين على المدينة الذين يقومون بدور توعوي من خلال تقديم النصائح والتعليمات لمرتادي الشواطئ للامتثال للقوانين والإجراءات المفروضة عليهم تجاه «بقايا الشواء»، وتوضيح أهمية الحفاظ على البيئة وتركها نظيفة.

وأضافت أنه تتم مخالفة الأشخاص الذين لا يمتثلون للتعليمات، وذلك لوضع حد أمام تجاوزات الأفراد في المناطق البرية من خلال تطبيق العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون، حرصاً على التزام الجمهور بالسلوكيات السليمة، والمحافظة على البيئة البرية والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي.

وذكرت أن البلدية تتعامل مع مخالفات الشواء بحسم، نظراً لما تسببه من أضرار بيئية إلى جانب ما تشكله من خطر على مرتادي الشواطئ، خصوصاً الأطفال، مشيرة إلى أنه تم تخصص حاويات شواء على طول الشواطئ يتم فيها التخلص من مخلفات الشواء بشكل آمن، موضحة أنه لا يتم منع الشواء في المناطق المخصصة له والاستمتاع بالأجواء الباردة الشتوية، إلا أنه يجب الالتزام بالشروط والأحكام المعمول بها.

وشددت على ضرورة الحفاظ على نظافة المناطق الترفيهية التي تُعد مسؤولية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.