دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بمستودع يحوي مواد قابلة للاشتعال

سيطرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على حريق شب صباح اليوم حوالي الساعة 9 و12 دقيقة في مستودع بمنطقة القوز الصناعية، وفق المتحدث عن الإدارة الذي أشار إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات وتم السيطرة عليه خلال حوالي نصف ساعة.

وأفاد المتحدث عن الدفاع المدني بأن بلاغاً ورد في الساعة 9.12 دقيقة من صباح اليوم يفيد بوقوع حادث حريق بمستودع في منطقة القوز الصناعية الأولى، ومن ثم تم تحريك مركز القوز كمستجيب أول وجهة اختصاص، ووصلت فرق العمل خلال ستة دقائق.

وأشار إلى أنه تبين عند الوصول أن المستودع يحوي مواداً قابلة للاشتعال، وصنف الحريق باعتباره حادث متطور، ومن ثم تم تحريك فرق دعم من مركز إطفاء البرشاء للدعم والإسناد، وأبلغ القائد الميداني لفريق العمل بالحادث عن السيطرة عليه في تمام الساعة 9 و47 دقيقة، معلناً عدم وجود أي إصابات، كما وردت إشارة لاحقة بإخضاع الموقع للتبريد، وتسليمه إلى الجهات المختصة حسب الإجراءات المتبعة لتحديد أسباب الحادث.