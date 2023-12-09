شرطة دبي تحرر 4420 مخالفة خطرة وتطبق إجراءات مشددة بحق سائقين متهورين



ضبطت شرطة دبي 94 مركبة ودراجة نارية، وحررت 4420 "مخالفة خطرة" لسائقين خالفوا اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 للدولة، ومن المقرر أن تطبق عليهم أحكام المرسوم رقم 30 بشأن حجز المركبات لتصل قيمة فك حجز غالبية المركبات المحجوزة إلى 50 ألف درهم.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي إن معظم المخالفات تركزت في مناطق الروية، والجميرا، وبعض المناطق السكنية والأماكن الترفيهية، مشيراً إلى أن فئة من السائقين خالفوا قواعد السير والمرور وتسببوا في أعمال فوضى واستعراضات على الطرق الداخلية والخارجية، وإزعاج لقاطني الإمارة، كما بادروا إلى إقامة مسيرات وتجمعات العشوائية، وعدم التزام بتعليمات رجال الشرطة، وكانوا سبباً في تعطيل حركة السير والمرور، وإغلاق الطريق على الآخرين.

وأضاف أن من المخالفات التي ضبطت كذلك تزويد المركبات بأجهزة تثير الضجيج، وإدخال إضافات غير قانونية في هياكل المحركات، وزوائد تؤثر على الرؤية، بالإضافة إلى تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به، والخروج من النوافذ وفتحة السقف، واستخدام الرش "سبراي الحفلات"، وطمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية وتغيير لون المركبة، وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي.

وتابع أن بعض السائقين تسببوا في تعكير صفو راحة الأسر في المخيمات الصحراوية، من خلال القيام بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة، ورفع صوت الأناشيد والأغاني بطريقة تزعج مرتادي تلك المناطق".

وناشد االمزروعي أولياء الأمور بضرورة مراقبة سلوكيات أبنائهم لوقايتهم من السلوكيات السلبية مثل قيادة المركبات بطيش وتهور والقيام بحركات خطرة، مؤكداً أن تقارب الآباء مع أبنائهم يعزز السلوكيات الايجابية بين الشباب ويسهم في الحد من الحوادث المرورية الجسيمة وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

