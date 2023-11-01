وفاة مواطن وطفلته بحريق في المنزل

توفي مواطن وابنته، إثر حريق شبّ في منزلهما بمنطقة السيوح 16 في الشارقة، فيما سيطرت فرق هيئة الشارقة للدفاع المدني، على الحريق، بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات في الساعات الأولى من صباح أمس.

وتفصيلاً، أكدت هيئة الشارقة للدفاع المدني لـ«الإمارات اليوم»، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالهيئة في الساعة 4:27 صباحاً، يفيد بوقوع حريق في منزل بمنطقة السيوح 16، وعلى إثره تم تحريك فرقة الدفاع المدني من مركز الصجعة للتعامل مع الحادث.

وأوضحت الهيئة أنه عند الوصول تم التعامل مع الحادث ومكافحة الحريق، وتبين وجود طفلة تبلغ من العمر 12 سنة مصابة بحروق في ساحة المنزل، وتم إسعافها وإخراج الأب من إحدى الغرف، حيث كان يعاني اختناقاً نتيجة استنشاقه الدخان، وتم نقلهما إلى مستشفى الكويتي من قبل الإسعاف الوطني.

وذكرت الهيئة أنه فور الوصول إلى المستشفى تم إعلان وفاة الأب، فيما نتج عن الحادث احتراق أربع غرف مع الصالة في المنزل.

وقال القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الابنة البالغة من العمر 12 عاماً، توفيت لاحقاً متأثرة بحروق بليغة في الحادث، بعد محاولات عدة لإسعافها. وأهابت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بجميع أفراد المجتمع، الحرص على اتباع إجراءات الوقاية والسلامة، وأهمية تركيب كواشف الدخان، والتأكد دائماً من فعاليتها، والتأكد من إغلاق جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية قبل الخلود للنوم، وعدم تحميلها أكثر من طاقتها، وإجراء الصيانة الدورية لجميع الأجهزة في المنزل، تجنباً لوقوع حوادث الحريق.

• الحادث أسفر عن احتراق 4 غرف مع الصالة.