تصرف غريب من زبون بمتجر شهير في دبي

تصرف زبون لحدى أحد المتاجر الإلكترونية الشهيرة في دبي بطريقة غريبة، وانتهى به الأمر إلى القضاء، إذ سيطرت عليه نوبة غضب غير مبررة ، وضرب بيده عدداً من أجهزة الكمبيوتر المحمولة «لاب توب» كانت على طاولة العرض فأسقطها أرضاً، وأتلفها.

وبرر الرجل تصرفه بأنه غضب بسبب رفض المتجر إرجاع هاتف متحرك اشتراه من هناك، لكن اكتشف خللاً به، وتم فتح بلاغ جنائي ضد الزبون وإحالته إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته وتغريمه 5000 درهم.

وأفادت وقائع الدعوى بأنه في تاريخ الواقعة، حضر المتهم إلى فرع المتجر بأحد المراكز التجارية، وطلب استرجاع مبلغ 400 درهم قيمة هاتف متحرك اشتراه من هناك، مدعياً وجود خلل في الجهاز، وحين أخبره الموظف بأن ذلك يتطلب فحص الهاتف من قبل التقني قبل اتخاذ قرار، لتحديد سبب المشكلة، وما إذا كان هناك خلل من عدمه، لكن أصر المتهم على استرداد المبلغ ودفع الموظف، ثم اتجه ناحية طاولة العرض، التي كان عليها مجموعة من أجهزة الـ«لاب توب»، وضرب الأجهزة، فأسقطها أرضاً ما تسبب في إتلاف ثلاثة أجهزة، فضلاً عن توجيه ألفاظ بذيئة للموظفين، فبادر مدير المتجر إلى إبلاغ الشرطة.