شرطة أبوظبي تحذر من القيادة ببطئ في مسار التجاوز‎

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة لما تسببه من عرقلة في حركة السير وإرباك السائقين ووقوع حوادث أليمة ، موضحة أن مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار "مسار التجاوز " قيمتها 400 درهم.

وأكدت ضرورة الحرص على القيادة الآمنة، وعدم تجاوز وتخطي المركبات التي تسير أمامهم من اليمين، نسبة لما يمثله التجاوز من اليمين من خطورة كبيرة، ويتسبب في وقوع حوادث مرورية أليمة، وقد ينتج عنها وفيات وإصابات بالغة.

وشددت على أهمية الانتباه، وعدم تغيير المسار إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والانتقال في حالة وجود مسافة كافية بينهم وبين المركبات الأخرى، والالتزام باستخدام الإشارات في حالة الانتقال إلى المسارات الأخرى.