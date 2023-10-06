منع التداول الإعلامي بشأن واقعة وفاة طفل

أصدر النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، قراراً بمنع تداول أو نشر أي معلومات أو صور تتعلق بواقعة وفاة طفل في الصف السابع مراعاة لظروف ومشاعر ذوي المتوفى.

ويشمل المنع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين.

وحظر القرار إبداء الرأي او التعليق على الواقعة وذلك لحين التصرف النهائي في الملف.

ويأتي القرار في أعقاب تداول الواقعة بمعلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد النائب العام أن مثل هذه الأمور تثير القلق والبلبلة في المجتمع وتعرّض كل من ينشرها أو يتداولها للمساءلة القانونية، حرصاً على المصلحة العامة.