مخالف لقانون الإقامة يطعن شخصاً حتى الموت

ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على شخص آسيوي متهم بجريمة قتل خلال 36 ساعة، من ورد البلاغ إلى غرفة العمليات.

وتفصيلاً؛ ورد بلاغ لغرفة العمليات مساء السبت الماضي، بوجود شخص متوفى مُلقى على الأرض في إحدى المناطق الصناعية بالإمارة، وعليه انتقلت الدوريات الأمنية والجهات المعنية الأخرى إلى الموقع، إذ تبين أن المجني عليه قد تعرض لطعن بآلة حادة أدت إلى وفاته على الفور.

وباشرت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية عملياتها في البحث والتحري والاستدلال لتحديد هوية المجني عليه والجاني، وفي أقل من 12 ساعة تم تحديد هوية الجاني الذي تبين أنه مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب، وفي كمين محكم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة دبي تم إلقاء القبض عليه، وبسؤاله اعترف بارتكابه الجريمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى القضاء.

وأكدت شرطة الشارقة، أن حماية الأفراد تأتي في مقدمة أولوياتها، لافتة إلى أن أمن المواطنين والمقيمين يعتبر بمثابة خط أحمر لا يمكن المساس به أو تجاوزه بأي حال من الأحوال، إذ إنها لا تدخر جهداً في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وارتكاب الجرائم مهما كان نوعها.