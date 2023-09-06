كيف يمكن تنفيذ شيك من دون رصيد على مدين معسر؟

استشارة قانونية

سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

لدي شيك بمبلغ 50 الف درهم ، ولا يوجد به رصيد، منذ خمس سنوات، ومحرر الشيك يماطل في الدفع لأنه معسر في الدفع..

ما هو الإجراء القانوني المتبع لتنفيذ الشيك في مثل هذه الحالة ؟.

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

بموجب الشيك وافادة البنك بعدم وجود رصيد يتم تسجيل ملف تنفيذ شيكات واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية ضد الساحب من منع سفر وضبط واحضار وحجز لدى أي جهة يمكن أن يكون له ما يمكن التنفيذ عليه حتى تقتضي المبلغ



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