هل يمكن وقف منع السفر مؤقتاً في القضايا المالية؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

لدي منع من السفر على ذمة قضية مالية، وأرغب في السفر للعلاج في الخارج..

فكيف يمكنني وقف منع السفر في مثل هذه الحالة ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

يمكنك احضار كفيل موسر يودع جواز سفره، وتقدم طلب لإلغاء منع السفر مؤقتاً لحين عودتك من رحلة العلاج، وترفق مع الطلب أوراق العلاج حتى تكون دليل على ضرورة سفرك وبالتالي قبول طلبك.

جدير بالذكر أنه يتوفر في موقع شرطة دبي خدمة مجانية تتيح للأفراد الاستعلام إلكترونياً وعلى مدار الساعة عن الحالة الجنائية للقضايا المالية في دبي فقط، وعما إذا كان يوجد منع سفر بحق الشخص، بحسب ما ذكرته الحكومة الرقمية لدولة الإمارات.

وذكرت الحكومة الرقمية أن هذه الخدمة متوفرة لكافة أفراد المجتمع، وتتطلب من الشخص إدخال رقم بطاقة هويته الصادرة من دولة الإمارات، ويمكن الاستفادة أيضاً من خدمة الاستفسار عن منع السفر عبر تطبيق شرطة دبي المتوفر عبر منصتيiTunes و .Google Play.

كما توفر دائرة القضاء في أبوظبي الخدمة الإلكترونية " استفسر" والتي تمكن الأفراد من الاستعلام عن وجود أي قضايا في حقهم لدى النيابة العامة، ولاستخدام هذه الخدمة على المتعامل إدخال رقمه الموحد.

ونصحت قبل التخطيط لسفرك، من المستحسن أيضا التحقق و/أو حل أية مشكلات قد تمنعك أو توقف سفرك عبر مراقبة الجوازات في مطارات الدولة. إذا لزم الأمر، ويمكنك طلب المساعدة من محام، أو الاتصال بأقرب مكتب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أو الشرطة في منطقتك، للاستفسار والحصول على مشورة.



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