أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بغرامة بحق شخص آسيوي أعطى شيكاً لهيئة حكومية خدمية، رغم علمه بأنه مسحوب على حساب مغلق.

وأفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن المتهم أعطى الهيئة شيكاً بقيمة إجمالية 2090 درهماً، لكنه لم يمثل أمام المحكمة، رغم إعلانه قانوناً.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن الدليل اليقيني استقام على صحة وثبوت الواقعة بحق المتهم، وفق إفادة المبلغ، وما ثبت من الاطلاع على صورة الشيك سند الاتهام، وعدم تقديمه دليلاً على سداد قيمة الشيك سند الاتهام، أو استرداده من الجهة المجني عليها.